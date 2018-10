Friedrich, Caspar David - Riassunto Opere

Caspar David Friedrich (1774-1840)

Croce in montagna (1808)

La luna nascente sul mare (1822)

Di formazione accademica, Friedrich vive tutta la sua vita nel nord della Germania . La sua arte è caratterizzata da un’aurea fortemente spirituale e mistica, tipica del Romanticismo e di quei luoghi a cui lui fu così fedele.Grande importanza ebbero per lui la composizione e la linea. Il colore da lui utilizzato è sfumato e la stesura accurata.Egli portò grandi innovazioni dal punto di vista dei contenuti e delle interpretazioni del paesaggio. Esse furono molto vicine ai pensatori romantici (come ad esempio Schelling ), il paesaggio divenne il luogo in cui cogliere l’essenza di uno spirito superiore, sottolineando la piccolezza dell’uomo davanti alla grandezza della Natura. Spesso, l’artista rappresentò infatti l’uomo in contemplazione di una natura maestosa e selvaggia.Egli utilizzò come strumento comunicativo la luce , rappresentando momenti della giornata particolari (come l’alba e il tramonto), e raffigurando i paesaggi spesso in controluce.Principalmente, i temi da lui affrontati furono quelli religiosi, sempre inseriti nel paesaggio.Questa pala d’altare venne commissionata a Friedrich da un conte, per la sua cappella nel Castello di Tetschen in Boemia. Nell’opera viene rappresentato un crocifisso posizionato su una montagna, circondata da alberi che si sviluppano verso l’alto. Fu la prima opera in cui venne raffigurata una crocifissione nella natura.In questo caso la luce ha grande importanza, poiché rappresenta la luce divina. Inoltre, la cornice fa parte del dipinto, decorata in alto da palme e cherubini; e in basso, da spighe, uva, e l’occhio di Dio.Quest’opera è caratterizzata da due piani. In primo piano sono raffigurate due donne, un uomo di schiena, la terra e le rocce. In secondo piano invece, il mare, le barche e la luna. Ponendo due piani nel paesaggio, Freidrich introduce una novità tecnica, ovvero la divisione in piani dell’uomo e della Natura.L’artista utilizza una tecnica di miniatura fiamminga, che rende il quadro estremamente particolareggiato.