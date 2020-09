Donatello - David di marmo e David di bronzo

I due David di Donatello

Il David in marmo di Donatello

Il David in bronzo di Donatello

Queste sculture eseguite ined in, raffigurano David.David raffigura I valori che animavano la società fiorentina del primo Quattrocento: è una storia dell'dove, David è questo ragazzo troppo giovane per combattere indossando un'armatura; allora egli affronta il gigante Golia con una fionda, e grazie anche all'aiuto divino, riuscì ad ucciderlo.In generale, questa statua rappresenta un s: raffigura la lotta contro l'oppressione e la tirannide.Questo David venne eseguito dal 1408 al 1409.L'eroe è raffigurato a grandezza naturale, subito dopo la sconfitta del gigante e veste l'abito di un profeta; indossa un mantellano leggero annodato sul petto e ai suoi piedi giace la testa del gigante Golia, con la pietra ancora conficcata in mezzo alla testa.Questa statua è stata realizzata nel 1440. L'eroe David è raffigurato in piedi, con un cappello a punta decorato da una ghirlanda di alloro, sotto il quale spuntano dei capelli. Qui è rappresentato totalmente nudo, ad eccezione dei calzari che indossa. Questa statua è il primodalla fine dell'arte antica.