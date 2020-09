Della Robbia, Luca - Vita

La vita di Luca della Robbia

Luca della Robbia e l'invenzione della vetriatura

Luca della Robbia nasce nel 1400 e muore anel 1482.Egli è uno degli: infatti, nel 1432, anno in cui egli ricevette un importante incarico per il Duomo fiorentino, Luca della Robbia risulta iscritto all'e, della quale facevano parte gliLuca della Robbia fu maestro nell'arte di scolpire marmo, bronzo terracotta. Egli molto famoso per aver inventato una nuova tecnica di smaltatura applicabile con successo alla scultura; molto resistenze e dalla brillantezza notevole.Questa tecnica venne chiamataQuesta tecnica consisteva nel modellare l'argilla umida, asciugarla e metterla in forno per poi essere dipinta con smalto al piombo ed altri ossidi colorati, per poi essere rimessa in forno.Questa tecnica inizialmente nasceva per scopi pratici e per conservare meglio le opere in terracotta; ma successivamente, venne utilizzata per ragioni artistiche.Il timbro sereno delle sue composizioni ed il recupero di forme e di immagini della, con l'aggiunta di un accentofecero di Luca della Robbia, un importante divulgatore popolare delle formule rinascimentali.