La vita di Jacopo della Quercia

Sepolcro di Ilaria del Carretto di Jacopo della Quercia

Fonte Gaia di Jacopo della Quercia

Jacopo della Quercia nasce anel 1371, e mure sempre a Siena nel 1438.Egli è uno dei maggiori scultori che si trovò ad operare, analogamente a Lorenzo Ghiberti,sia dal punto di vista cronologico, ma anche dal punto di vista della mentalità culturale e delle scelte linguistiche.Ilaria del Carretto fu la seconda moglie di Paolo Guinigi, signore di Lucca. Questa opera gli fu commissionata da Paolo Guinigi, poco dopo la morte di Ilaria del Carretto a causa di un parto andato male l'8 dicembre del 1405.La giovane donna è raffigurata stesa sul sepolcro; ai suoi piedi vi è stato raffigurato un cagnolino, poiché era segno di fedeltà secondo un'ecografia nata in Francia e diffusa poi con il Gotico internazionale.Innell'opera, sono le vesti della figura, nonché il modo delicato ed analitico in cui viene rappresentata la figura;, è invece il corteo di putti reggifestone sui lati della cassa, che costituisce un elemento decorativo. La tomba di Ilaria del Carretto trasmette un'immagine diQuesta fontana si trova in, ed è ritenuta la commissione più importante della sua carriera.L'opera si rifà alla struttura tradizionale delle fontane pubbliche del Medioevo, ed è concepita come un bacino rettangolare circondato su tre lati da un alto parapetto, di cui i due lati presentano due bassorilievi: