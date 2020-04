Delacroix, Eugene - Libertà che guida il popolo, analisi

Delacroix - Libertà che guida il popolo, analisi

Delacroix era un lettore assiduo di romanzi, difatti spesso ha rappresentato soggetti di carattere letterario, mitologico. Si interessò anche di storia contemporanea; a dimostrazione di ciò,, avvenute nel 1830, ossia un'insurrezione di 3 giorni a seguito della quale si destituì Carlo X di Borbone.Il popolo lo disprezzava perché costui attuò una monarchia assoluta e perché tolse la libertà di stampa. Fu quindi scelto un nuovo monarca: Luigi Filippo D'Orleans, più costituzionale e democratico.Delacroix chiese a D’Orleans di poter esporre l'opera al. Inizialmente il sovrano era d'accordo, ma, successivamente, ci ripensò perché riteneva che l'opera potesse essere considerata come un'istigazione alla rivoluzione. Il re decise così di mettere l'opera nei magazzini del museo fino alla morte di Delocroix. Questa scelta deluse moltissimo il pittore.perché la protagonista, l'allegoria della libertà, è una donna discinta, seminuda. Essendo molto carnale, risultava difficile visualizzarla come allegoria. Delacroix l'aveva rappresentata in questa maniera per simboleggiare il fatto che ella avesse combattuto e sofferto. Per lo più Delacroix giustificava tale rappresentazione dicendo di averla rappresentata ispirandosi all’Afrodite di Milo; fu un modo per creare un filtro di idealizzazione che la gente non comprendeva.La libertà porta con sè la bandiera con i colori della rivoluzione e sale sulle barricate tirandosi dietro la folla.: il primo è un: solitamente i mercenari si facevano pagare per partecipare alla guerra anche in difesa di stati stranieri, ma, in questo caso, abbracciarono la rivoluzione volontariamente, per una convinzione personale; il secondo è un, il terzo è invece unL'opera è emozionante perché lesono opposte rispetto a quella della Medusa: vanno verso l'osservatore travolgendolo. Hanno inoltre un, determinato dalla posizione della libertà stessa. Per lo più dal personaggio ferito che cerca di alzarsi si capisce che l’impianto è simile a quello della Zattera di Gericault che fu un importante spunto per Delacroix. In primo piano ci sono anche personaggi con calze e la camicia strappata ulteriore riferimento all’opera di Gericault. Furono criticati i cadaveri dipinti perché in stato di decomposizione.Per far comprendere che la rivoluzione avvenne a Parigi, sulla destra, mise un dettaglio dove vi sono i nuovi palazzi costruiti sulla Senna e la Chiesa di Notredame, rappresentata di profilo.Le tavolozze di Delacroix presentano generalmente colori terrosi e vi sono poi in questo caso i colori blu, bianco e rosso ripetuti in vari dettagli che rimandando alla bandiera della Francia.