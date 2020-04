Delacroix, Eugene - Giacobbe che lotta contro l'angelo

Delacroix - Giacobbe che lotta contro l'angelo

Delacroix non fu sempre un pittore solamente romantico, difatti la sua ultima opera, Giacobbe che lotta contro l’angelo, ha unoL’opera che racconta un episodio avvenuto al termine della Genesi è una tempera su muro realizzata allaPiù precisamente in questa chiesa realizzò due dipinti con un tema religioso. La religione è una tematica che si addice al romanticismo, viene però interpretata in maniera più impressionista. Infatti innanzitutto, in opposizione alle opere precedenti caratterizzate da colori terrori, difatti la scena di battaglia è collocata in un'ambientazione serena. Per lo più i protagonisti non sono più al centro dell'opera, come accadeva nel romanticismo francese, nel quale la natura funge sempre da contesto, ma sono spostati a sinistra e arretrati in secondo piano. Vi sono poi degli elementi in primo piano, che costituiscono una natura morta formata dagli effetti personali di Giacobbe e che discostano lo sguardo dai protagonisti. Questo modo di operare è frutto di una sperimentazione propria dei realisti che volevano raccontare gli eventi in maniera più cronistica e meno emotiva.In quest’opera viene data molta importanza alla natura, che è quasi la protagonista del dipinto sebbeneL’impressionismo era ai suoi albori nacque infatti nel 1874. Ad aprire la strada a questa corrente artistica furono i realisti, come già esplicato, e i pittori del nord Europa, che inventarono la pittura di paesaggio.La tecnica pittorica che Delacroix utilizza è simile a quella impressionista di Monet, che utilizzava pennellate a virgola, veloci. La pennellata di Delacroix viene invece chiamatae sembra un avvitamento, una filettatura. Sono estremamente importanti anche gli effetti di luce utilizzati, propri anche dell’impressionismo che permettono di percepire un preciso istante temporale dal momento che le pennellate danno un effetto di transitorietà.Delacroix ebbe anche la fortuna di conoscere Manet, un pittore preimpressionista. Delacroix ebbe quindi l’occasione di vedere opere preimpressioniste.Nell’opera vi sono due arbusti che creano una sorta di cupola che inquadra i soggetti protagonisti. Viene rappresentata una scena diurna sebbene nella Genesi l’accaduto si svolga di notte: Giacobbe si stava spostando con il popolo ebraico, rappresentato sulla destra, per trovare la Terra promessa. La sera si fermò e mentre dormiva sognò che dal cielo si apriva una luce e una scalinata, dalla quale scese un angelo che non appena si ritrovò davanti a Giacobbe lo attaccò. Giacobbe senza capire la motivazione dello scontro lo affrontò. Intervenne così Dio dicendogli che siccome aveva combattuto, pur non sapendo la motivazione del combattimento, per proteggere il popolo ebraico e il luogo in cui si trovava, meritava proprio quel luogo: la Terra promessa.