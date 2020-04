Del Verrocchio, Andrea - la vita e il david

Andrea del Verrocchio

Il Disegno

Il David

Paragonandolo

1435 Firenze.Si formò come orafo e diventò anche pittore, ma fù soprattutto un grande sculture.Volle sperimentare le diverse possibilità che la luce offriva sui diversi materiali e le diverse superfici.Aprì una bottega nella quale furono suoi allieviBotticelli, Piero Perugino e Leonardo Da Vinci.Nella sua bottega fu realizzata ache la palla di rame dorato posta alla sommità della lanterna della cupola del Brunelleschi.furono ritrovati disegni dell’artista in cui aveva utilizzato il carboncino, anticipando la tecnica dello sfumato (che sarà poi messo a punto da Leonardo).(morì nel 1488)Eseguito tra il 1473-76 per la famiglia dei Medici.Scultura in bronzo rappresentante un giovane adolescente spavaldo trionfante e sicuro di sé;la scultura (come tutti i "David") rappresenta Hermes trionfante sulla testa del gigante Golia.con il David di Donatello si notano due sostanziali differenze:1): nel David del Verrocchio la postura è molto più dinamica;la dinamicità è data soprattutto dalla capacità di rapportare i materiali con i riflessi della luce.Nella statua di Donatello il David con i piedi si bilancia poggiando sulla testa di golia, ma nel caso della statua del Verrocchio, tutta la postura è eretta indipendentemente dalla testa del gigante, conferendo, in questo modo, l'idea di dinamicità.2): nel David del Verrocchio il giovane è vestito (porta un gonnellino), mentre l’elemento principale del giovane David di Donatello è la nudità.Il David del Verrocchio venne concepito in due pezzi, ossia, la testa del gigante Golia ed il giovane Hermes sono separati:inizialmente la testa era posta sotto la spada dell’adolescente, adesso si trova invece ai piedi, più precisamente tra le gambe. Perché questo cambiamento?Il Verrocchio cambiò idea perché la statua venne acquistata per essere posizionata a Palazzo Vecchio nel 1476 e per permettere questo spostamento la testa fu trasferita sulla base, tra i piedi del giovane.Nel 2003 ci fu un restauro e fu confermato questo spostamento, ma non solo.Laha fatto riemergere la(tecnica con la quale viene steso un liquido adesivo sulla statua e vi viene posta poi una foglia d’oro sopra, il liquido adesivo si chiama proprio “missione”) !!!Adesso la statua si trova nel Museo nazionale del Bargello.