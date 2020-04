Incredulità di San Tommaso - Statua

Incredulità di San Tommaso

-Commissionata dall’Università della Mercanzia di Firenze, venne posta nel Tabernacolo dell’Arte della Mercanzia in Orsanmichele;-Adesso situata nel museo di Orsanmichele;-Realizzazione iniziata nel 1483 da Andrea del Verrocchio.scultura in bronzo realizzata con il metodo della fusione a cera persa con modello salvo(*)(spiegazione in fondo);Il complesso rappresenta la scena in cui Gesù risorto mostra le sue ferite all’apostolo Tommaso (il quale, incredulo della resurrezione, aveva affermato che avrebbe “creduto” solo dopo aver toccato le ferite della crocifissione).1)L’apostolo Tommaso, a sinistra, incredulo, si sta scostando da Gesù:è inclinato verso l’esterno della nicchia del Tabernacolo, cercando appoggio sul piede destro.2)Cristo occupa da solo la nicchia e l’asse di simmetria di quest’ultima passa dalla sua ferita sul costato;con la mano sinistra scosta un lembo di veste, mentre la mano destra è levata in alto.3)Gli abiti sono ricchi di pieghe pesanti e ampie;4)Il chiaroscuro da movimento alle figure, alternandosi tra più forte e meno forte;5)le due statue non sono a tutto tondo, bensì sono cave posteriormente;In tal modo entrambe possono calzare in modo perfetto all'interno della nicchia.(*)1)si realizza un calco in gesso negativo del modello iniziale (il calco verrà appunto “salvato” nell’evenienza di futuri errori);2)le forme che vengono fuori dal gesso vengono ricoperte di cera e poi assemblate;3)l’anima del negativo viene riempita di terra;4)si eliminano a questo punto i “tasselli” di cera per poi ricoprire con essa il modello in terra;5)nel blocco di cera contenente il modello si creano dei canali dove verrà poi fatto passare il metallo fuso;6)prima di far passare il metallo però, il modello viene cotto in forno, permettendo così alla terra di solidificarsi e alla cera di sciogliersi lasciando però il canale di passaggio per il metallo;7)si fa passare a questo punto il metallo fuso che andrà a formare il modello;Infine la terra viene eliminata (come il canale da cui è passato il metallo) e rimane così la forma della statua.