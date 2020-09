Del Castagno, Andrea - Opere

Andrea del Castagno

Refettorio di Sant' Apollonia di Andrea del Castagno

Il Ciclo degli uomini e delle donne illustri di Andrea del Castagno

Il nome di battesimo di Andrea del Castagno èEgli nacque a Mugello nel 1421 e morì a Firenze nel 1457; venne a contatto con artisti qualiLo stile artistico di Andrea del Castagno è caratterizzato da un, con personaggi avvolti in panneggi pesanti e voluminosi che sembrano gonfiati dal vento e con la presenza di una luce brillante e chiara.Qui vi sono degli affreschi di Andrea del Castagno eseguiti intorno al 1450.nella parete in fondo alla stanza si trova il suo famoso dipinto denominato "", dove si apre illuministicamente una scatola prospettica rivestita di finti marmi preziosi intarsiati e definita da unaIl colore freddo e metallico dell'affresco esalta il disegno forte e flessibile; mentre le fisonomie curruciate degli apostoli trasmettono il senso di un'atmosfera sia tragica, che eroica.Consiste in una serie di affreschi, dove si celebrano gli uomini e le donne illustri in chiave profana, civile ed umanistica: dunque, condottieri, antiche regine e letterati di cui si esaltano le virtù morali.