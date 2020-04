Carracci, Annibale - Stile, opere e vita

La prima opera di Caracci, Crocifissione e santi, fu criticata per l’eccessivo realismo. L’artista, essendo un classicista imposta l’opera in maniera analoga a come la si impostava in passato tanto che a confronto con le crocifissioni di Giotto appare molto simile.Caracci sperimentò anche la pittura di genere e il realismo, per esempio con la Bottega del macellaio e il Mangiafagioli, ma riscosse più successo con le opere religiose.Questo artista rimase alla storia perché fondò la prima accademia italiana, ossia l’Accademia degli incamminati; attraverso la quale si proponeva di educare i propri allievi sia da un punto di vista pratico che teorico. Fu questa accademia, denominata anche Accademia dei desiderosi, a dargli molto seguito.A Caracci fu commissionato anche il soffitto del Palazzo Farnese (1595-1600). Per affrescare un soffitto vi erano due metodi:• quadraturismo, ossia la rappresentazione illusionistica di architetture prospettiche;• quadro portato, che consiste nell’utilizzare cornici che inquadrano le varie scene, tenendo però conto dell’andatura del soffitto.La tecnica utilizzata da Caracci è la seconda, siccome prese spunto dalla Cappella sistina. Anche i corpi sono molto simili a quelli michelangioleschi.Le opere di Carracci presentano una luce irreale, che permette l’idealizzazione dei soggetti e di omettere le varie piccolezze che dovrebbero essere presenti nell’opera.Il dipinto per cui divenne più famoso è il Mangia fagioli caratterizzato dalla sua naturalezza e semplicità, caratteristiche che non sono frequentemente visibili nella pittura di Caracci. La disposizione delle cose nell’opera è imprecisa e a favore del soggetto.Per realizzare la Fuga in Egitto probabilmente ha preso spunto da Claude Lorrein, il maestro del paesaggio del ‘600. Quest’opera è il primo dipinto paesaggistico nella storia dell’arte italiana: vi sono infatti dei personaggi religiosi (Gesù, Maria, Giuseppe) che sono completamente immersi nel paesaggio retrostante, realizzato con un attento studio della natura. In questo dipinto, dalla linea di orizzonte alta, è possibile individuare la prospettiva aerea ideata da Leonardo. Numerosi sono gli effetti controluce, utilizzati per risaltare determinati punti del quadro e per garantire un equilibrio compositivo. L’utilizzo di questa tecnica implica il fatto che non sia una visione del paesaggio dal vivo, ma che sia un paesaggio di memoria: la rielaborazione della realtà, attraverso lo studio, finalizzata alla percezione di un ambiente armonico.