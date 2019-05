La pittura del seicento e Annibale Carracci nei suoi primi anni di attività artistica

Il Seicento oltre l'arte sacra si diffondono la pittura a soggetto mitologico e la ritrattistica dei nobili e si cerca di valorizzare la figura femminile nella ricchezza degli abiti e delle stoffe. Per quanto riguarda l'arte sacra i fedeli si devono sentire coinvolti ad immedesimarsi nei fatti narrati dalle immagini e a partecipare con passione.Alla fine del '500 viene fondata l'accademia degli incamminati , una scuola di pittura tenuta dal gruppo dei Carraci. Il fondatore Ludovico Carracci e i cugini Annibale e e Agostino. L'esponente più importante fu Annibale Carracci (1560-1609), il pittore dotato di maggior talento. Pittore , incisore, decoratore . La sua impostazione pittorico – naturalista si donde con il carattere classico della tradizione decorativa romana. Egli supera nel linguaggio pittorico i limiti dell'ambito devozionale e rianimando gli antichi valori della grande tradizione italiana. Legato alla tradizione del Rinascimento matura, a Parma studiò le atmosfere ai personaggi di Correggio, a Cremona osservò i Campi dai quali fu molto influenzato per l'osservazione diretta della realtà. Seguì poi il Viaggio a Venezia dove studiò, Tiziano, Tintoretto e Veronese per studiare il colore e la luce. L'interesse per i soggetti quotidiani , umili e grotteschi di Annibale Carracci si manifesta già ne primi dipinti come La bottega del Macellaio oggi a Oxford. Il dipinto fa supporre che Annibale fosse entrato in contatto con la pittura di genere nordica . Nella Bottega Annibale riprese il tema della natura morta della pittura fiamminga. La descrizione del lavoro in macelleria, la pesatura della carne , la faticosa sistemazione dei pezzi , fanno diventare l'arte come strumento per realizzare una realtà oggettiva della realtà umana e naturale. Altra opera dei primi anni di attività artistica è l'Assunzione della Vergine alla pinacoteca nazionale di Bologna. Pone l'osservatore di fronte a una realtà tangibile dove gli episodi della Bibbia sembrano realmente accadere. Sorpresi sbigottiti sono i personaggi durante l'ascensione della Vergine in cielo.