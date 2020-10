Caravaggio - Ragazzo morso da un ramarro (2)

Ragazzo morso da un ramarro

L’olio su tela è stato realizzato da Caravaggio fra il 1595 e il 1596 ed è uno dei primi capolavori risalenti al soggiorno romano. Ne esistono due esemplari, uno custodito a Firenze, alla Fondazione di Studi di Storia dell’Arte “Roberto Longhi” e l’altro alla National Gallery di Londra. Quest’ultima tela si presenta più luminosa, ma meno ricca di colore.Alcuni critici sostengono che la tela londinese sia opera di un allievo, altri hanno evidenziato come l’opera fiorentina sia successiva perché, quella londinese, sottoposta ai raggi X ha rivelato delle correzioni. Non fu dipinto su commissione, ma soltanto per essere venduto e poter racimolare di che vivere.Il soggetto è costituito da un giovane, dai capelli ricciuti con una rosa all’orecchio destro, che, improvvisamente, viene morso da un ramarro che viene fuori dalla frutta messa sul tavolo. L’animale è dipinto attaccato alla falange del dito mignolo della mano sinistra ed è appena visibile perché quasi si mimetizza con il fondo scuro della scena. L’influenza della scuola lombarda è evidente1) nella ricerca dell’espressività del ragazzo nell’essere colto da un dolore inatteso. Pertanto, il viso del ragazzo esprime sia sorpresa che dolore. A questo proposito, è necessario fare riferimento a dei precedenti come il disegno della pittrice Sofonisba Anguissola rappresentante un bambino morso da un astice, prima manifestazione artistica in cui un dolore fisico improvviso provoca smorfia e pianto. Questa forma di naturalismo deriva dagli studi di fisiognomica di Leonardo da Vinci (= studio delle caratteristiche del volto umano in grado di rivelare le peculiarità del carattere) e si diffuse in Lombardia verso la metà del XVI secolo2) nell’attenzione nei confronti dei minimi particolari della natura morta a cui si aggiunge il recipiente di vetro pieno d’acqua, in cui si riflette una finestra a sinistra che ci fa capire quale sia la sorgente di luce che illumina la scena.L’opera ci comunica anche un insegnamento morale derivato dalla contrapposizione fra il dolore improvviso e la giovinezza del ragazzo. L’artista ci trasmette il messaggio seguente: la precarietà e la caducità sono due elementi dell’esistenza umana e dietro la bellezza dei beni terreni, così attraenti, si possono nascondere dei mali e delle insidie inaspettate, come nell’amore si può celare un grande dolore. Pertanto, nel suo insieme e nei singoli dettagli, la tela ha un evidente significato allegorico: innanzitutto, il ramarro, nella tradizione, ha sempre avuto una connotazione negativa dato che spesso nell’antichità esso veniva metto in relazione con la lussuria se non con la morte. Le ciliegie, poiché sono appaiate, sono il simbolo dell’amore, mentre la rosa, immersa nel vaso potrebbe costituire un’allusione alle malattie veneree.