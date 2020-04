Canova, Antonio - Vita e tecnica

Canova - Vita e tecnica

Canova fu prevalentemente uno sculture, ma anche un architetto e un pittore e nacque a Possagno, a Treviso. A 18 anni si trasferì a Venezia dove si formò e dove incontro l’ambasciatore Girosamo Zulian, che lo inserì nel contesto della committenza romana, essendo un ambasciatore della Serenissima a Roma. A Roma Canova conobbe molti papi e realizzò un momento funerario sia a Clemente XIII, che XIV.Come David, visse un periodo di cambiamenti: nel 1797 cadde la Serenissima che passò sotto il dominio austriaco, poi sotto quello di Napoleone e, infine, nuovamente sotto il dominio austriaco. Ma, a differenza di David, non fu coinvolto personalmente infatti riuscì a lavorare durante ogni dominazione. In altri termini le sue opere dal valore simbolico e allegorico, realizzate per le varie committenze, mai compromisero la sua reputazione.Tecnica: Canova prima di tutto realizzava degli schizzi su carta. Sempre su carta, realizzava poi degli studi, più dettagliati rispetto agli schizzi tanto che presentano anche effetti chiaro-scurali. A questo punto realizzava un modelletto in creta o argilla delle masse principali dell’opera di modo da farsi un’idea a 360° dell’opera. Realizzava poi una versione in gesso, con le stesse dimensioni della versione finale, per mostrare l’opera alla committenza, ma anche perché in questo modo limitava gli errori, che non avrebbe potuto commettersi, su marmo, in quanto estremamente costoso. Attraverso la versione in gesso prendeva le misure, in modo da avere perfette proporzioni. Le misure, ad esempio della distanza fra gli occhi, venivano prese attraverso fili di ferro e chiodini per poi riportarle su marmo. Questo è il motivo per il quale i suoi gessi sono spesso bucherellati. A seguito di ciò utilizzava una tecnica analoga a quella di Prassitele: ricopriva la statua con una cera rosa, la ganosis. Fu per esempio utilizzata in Amore e Psiche.