Buonarroti, Michelangelo - "Pietà"

La Pietà

Nel 1498, un cardinale francese incarica Michelangelo di realizzare la Pietà, che oggi si trova in San Pietro. È una delle opere più importanti della storia della scultura. È un’opera che si distanzia completamente dalle opere “romane” di Michelangelo, è un’opera moderna, perché il committente voleva un’opera che sviluppasse un qualcosa di attuale.La Pietà è un tema tipicamente nordico, quindi questa può essere considerata una vera Pietà nel senso autentico del termine, e non è fra quelle Pietà adattate al gusto italiano. Questa è una pietà dove ci devono essere soltanto due protagonisti: la Madonna e Gesù Cristo. La Madonna accoglie fra le sue braccia il corpo morto del figlio appena staccato dalla croce. La Madonna ha un aspetto materno, lo stringe attorno a sé, e la mano destra conficca le dita nella carne di Cristo: gesto di commiato.Quando viene presentata nel 1499 suscita scalpore e qualche critica soprattutto per la giovanissima età alla Madonna, che non corrisponde all’età che dovrebbe effettivamente avere. Ma Michelangelo non segue il realismo nell’arte, perché la giovinezza è solo un modo per evidenziare l’eternità e la risurrezione di Cristo dopo la morte. Michelangelo usa un elemento tipicamente platonico, la bellezza, che raffigura l’eternità della vita dopo la morte. Michelangelo introduce un concetto escatologico per mostrare quello che avverrà di lì a poco, al di là dell’episodio raffigurato.Il fatto che Michelangelo aderisca ad un significato escatologico non deve meravigliarci per due ragioni: Michelangelo è un cristiano cattolico e riprende da Dante la sua interpretazione escatologica. Il testo di Dante è un testo ricchissimo di riferimenti escatologici. Per esempio il corpo di Cristo è integro e non sembra provato dal suo distaccamento dalla croce: il suo corpo è perfetto, integro, e ha un significato simbolico.Costruzione dell’opera: gambe divaricate della Madonna con un bellissimo panneggio classico e le gambe sostengono il peso del corpo di Cristo, con un equilibrio assoluto tra tutte le componenti che formano questo gruppo. È una delle opere più importanti di Michelangelo, che ha un rapporto molto particolare con il tema della pietà, di cui sarà ossessionato.La giovinezza è simbolo di vita eterna dopo la morte.