Botticelli, Sandro - Vita ed Opere

Sandro Botticelli

Caratteristiche principali delle sue opere

Sandro di Mariano di Vanni Filipèpi, detto del Botticelli o Botticelli perché da giovane (secondo quanto afferma il Vasari) aveva lavorato presso un maestro orafo chiamato Botticelli.Nacque Firenze nel 1445. Fu un pittore indipendente, ebbe una sua bottega artistica. Lavoró per i Medici. Dipinse la Cappella Sistìna dal 1481 al 1482.-Colori: accesi, con contrasti monocromatici (es. rosso e blu) e accostamenti tra colori primari sui vestiti.-Panneggio: leggero-Linee: sfumate.-Disegno: incentrato su contorno e linea (derivati da una formazione tipica fiorentina) e dal riempimento del colore (tipico veneto). Le linee sui volti sono sottili con tratti espressivi,dolci e angelici. Mentre quelle relative al panneggio cadono pesantemente ma comunque con leggiadria, donando espressività alla figura.Un' altra caratteristica è la grande attenzione alla cura dei dettagli, come si vede nella "primavera", una delle sue opere più celebri. All' interno del quadro possiamo notare una gran quantità di foglie, fiori e cespugli, tuti resi minuziosamente con la massima attenzione al dettaglio.Nonostante questa forte attenzione molti dettagli vengono stilizzati es. Le onde del mare, raffigurate con semplici 'V'.Botticelli era un pittore naturalistico, tendeva a rappresentare la figura umana con il copre così com'è in natura ma con un certo limite poiché le proporzioni dei corpi non sono perfette. Botticelli inoltre viene considerato un anticipatore della pittura rinascimentale.Tra le sue opere più celebri troviamo: La nascita di Venere, la Madonna del magnificat e la primavera.