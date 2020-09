Brunelleschi, Filippo - Cappella Pazzi

La Cappella Pazzi di Filippo Brunelleschi

La Cappella Pazzi è situata a Firenze ed è stata realizzata durante il periodo del: infatti i suoi lavori sono stati iniziati nel 1429, per essere terminata nel 1461.Essendo stata terminata nel 1461, il suo completamento è stato postumo alla morte del suo architetto fiorentino Filippo Brunelleschi; e per come appare la facciata sembra un monumento incompleto.Come nelle altre cappelle realizzate da Filippo Brunelleschi,e si basa sullaQuesta appella presenta due cupole, di cui una piccola sopra l'altare che presenta in una scena dipinta la giornata del 4 Luglio del 1442; ciò che successe a Firenze in questa data però, resta tutt'oggi un mistero nonostante le numerose testimonianze storiche del Rinascimento a Firenze.La cappella è famosa per le sueA proteggere l'ingresso della cappella, vi è un portico a sei colonne corinzie che sostengono un alto attico interrotto da un arco a tutto sesto.All'interno, l'attenzione viene catturata subito dalla la piccola cupola decorata con tondi e rosoncini.Le forme pure del quadrato e del cerchio sono i motivi prevalenti con cui lo, secondo l'uso rinascimentale.