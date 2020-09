Arte del Quttrocento - Fatti principali

Nella prima metà del 1400 vi erano molte conflittualità, e di conseguenza instabilità fra le realtà politiche che governavano il territorio italiano; fra queste ricordiamo il Regno di Napoli governato dagli Aragonesi, lo Stato della Chiesa dominato dal Papato, La Repubblica di Firenze dalla famiglia dei Medici, ed infine lo Stato di Milano governato prima dai Visconti, e poi dalla famiglia Sforza.Nessuna di queste forze politiche riuscirà a imporre la propria egemonia: infatti, nel 1454, con la Pace di Lodi, lo si riconoscerà, e da lì in poi si applicherà una politica di equilibrio, che porterà pace sviluppo nelle corti italiane per mezzo secolo.Grazie a questo periodo di pace si sviluppò il, che diede origine al più grandein Italia.I principi italiani delle corti promuovevano sé stessi ed il loro potere finanziando artisti ed intellettuali, che finalmente trovavano un luogo dove potevano esprimere la loro creatività.Chi proteggeva e sovvenzionava gli artisti veniva chiamato; i più famosi mecenati si trovarono a Firenze e furono soprattutto la Signoria dei Medici.in questo periodo storico superò Roma, che decadde durante gli anni del Papato avignonese, come centro attrattivo dei più importanti artisti del tempo, diventando laDurante il Rinascimento ci fu una nuova lettura dei testi antichi classici dei greci e dei latini, e grazie a questa riscopertae lo si ritenne finalmenteQuesta fu unapoiché meglio anni di decadenza del Medioevo, nel centro del Cosmo vi era Dio, e soltanto egli era responsabile, e dunque decideva, del destino degli uomini.Sempre nel Rinascimento, si sviluppa la corrente di pensiero dell', dove si ambiva nell'avere una vita attiva e dove l'doveva essere continuo, ed aveva un valore irrinunciabile per la società.Un'altra caratteristica dell'Umanesimo era che vi fu una innovazione tecnico-formale degli intellettuali, dove in numerosi casi erano scultori, pittori, architetti, orafi, ingeneri ed urbanisti al contempo; diventando così "universali".Il Rinascimento è una vera e propria rivoluzione rispetto alle esperienze artistiche precedenti e influenzerà l'arte e la cultura dei secoli a venire; basti pensare ai famosissimiIl Rinascimento nasce a Firenze nei primi anni del 1400 per poi diffondersi in tutta la penisola italiana.Questo periodo venne denominato Rinascimento poiché portò ad un profondo. rinnovamento in seguito ad una lunga crisi artistica e culturale generale avvenuta nel Medioevo.Sempre nel Rinascimento vi fu un periodo di, dove vi fu un'indagine dell'ambiente in cui si muove all'essere umano; e da qui, vi fuma, e grazie alla scoperta delle regole matematiche della, si riuscì a rappresentare su un piano bidimensionale, la tridimensionalità degli oggetti.venne inventata dall'architettoe utilizzando questa sua invenzione disegnò ilintorno al 1413.Dopo questa scoperta e innovazione nel modo di rappresentare gli oggetti della realtà in un piano bidimensionale, essendo l'uomo per quell'epoca, il centro dell'universo, lo si mise come misura di tutte le cose: ovvero,Lanon solo servì per applicare la prospettiva lineare, ma venne applicata dagli artisti per la costruzione di edifici, ma anche nel disegno, nella pittura, scultura e musica.