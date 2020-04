Alberti, Leon Battista - Tempio Malatestiano e vita

Leon Battista Alberti

Nato in una famiglia fiorentina e vissuto tra il 1404 ed il 1472.Nel 1432 soggiornò a Roma e prese gli ordini sacri.Ebbe un ruolo molto importante per ida lui scritti:la vita da ecclesiastico gli permise di conoscere il latino e quindi scrivere le sue opere anche in questa lingua.Era principalmente un teorico, considerava l’come una figura intellettuale, e l’architettura come una disciplina umanistica, al pari delle lettere, di fatto egli non partecipava mai ai cantieri, bensì metteva a sorveglianza di questi i suoi allievi.L'Alberti fu uno dei più coltie nell'antichità ritrovavava sempre insegnamento;nelle sue opere di architettura si potrà notare la perfetta unione tra elementi rinascimentali ed elementi classici.: in questo trattato si parla dei principi della prospettiva, codificando ciò che Brunelleschi già aveva inventato, e spiegandone l’uso;viene anche data una definizione alla parola "disegno", viene spiegata l'importanza della "composizione" e della relazione tra luce e colore.‘ritorno all’architettura’. In questo trattato viene ccommentato principalmente l’utilizzo delle colonne: le colonne cilindriche ed i pilastri possono essere sormontati da archi solo se sotto questi ultimi vi è una trabeazione (elemento classico ripreso dall'architettura Greca);in questo trattato vengono anche precisate le differenze tra l'operare del Brunelleschi e dell'Alberti stesso nel campo degli ordin architettonici.: qua l'artista descrive la realizzazione di una qualsiasi statua e l'impiego di strumenti utili per il rilievo.-la struttura principale del tempio già esisteva: costituiva la chiesa di San Francesco a Rimini (infatti l’interno è in stile gotico).-venne poi commissionato all' Alberti, da Pandolfo Malatesta, la ristrutturazione della chiesa con l’obbiettivo di trasformarla in un tempio in onore suo e di sua moglie (per questo chiamato tempio Malatestiano, nonostante qualche volte sia accessibile anche per cerimonie).-la realizzazione dell’interno venne invece commissionata a Matteo de Pasti.-I lavori dell'Alberti cominciarono nel 1447:Tutto l’edificio preesistente venne ricoperto da con un involucro inLa facciata ha un doppio ordine:-la parte inferiore della facciata è formata dasormontate da una, sormontata a sua volta dapoggianti suLa porta di ingresso principale è sormontata da un, evidente elemento classico ripreso dall’arco di trionfo romano. Da quest’ultimo prende ispirazione anche per i, le, il, e l’con decorazione policroma che sormonta il timpano (tutti gli elementi elencati riguardano l'area del porton d'ingresso).Il linguaggio classico viene rielaborato in chiave rinascimentale.-La parte superiore è incompiuta:vi sono due paraste che sarebbero dovute essere sormontate da un arco e l'edificio sarebbe dovuto essere completato da una cupola emisferica ripresa da quella del Pantheon (non sappiamo se essa avrebbe avuto un tamburo ottagonale o esagonale).Questo progetto è incompleto perché Malatesta andò in declino e perse tutti i soldi con i quali avrebbe finanziato l’opera.-lateralmente l’elemento classico è il: una serie di pilastri in ripetizione sono sormontati dacome nel Colosseo o nell’acquedotto romano.-il cantiere venne supervisionato da Matteo de Pasti (come già detto l'Alberti non dirigerà mai in prima persona i propri cantieri.)