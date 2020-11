Al Moulin Rouge (1893)

La struttura dell'opera Al moulin rouge

In questo appunto viene descritta l'opera artistica definitao nota anche come Toulouse-Lautrec ama vivere intensamente ed è affascinato dallo spettacolo umano, quindi frequenta volentieri gli ambienti vivaci e rumorosi, ma spesso i cabaret nascondono un’umanità dolente e sfruttata. Infatti, la vita notturna dei locali alla moda nasconde anche quella dei lenoni (sfruttatori delle prostitute), delle ballerine che si trasformano in prostitute all’occasione, dei ricchi borghesi alla ricerca di avventure a pagamento, di personaggi che si isolano anche tra danze, risate e musica assordante.Alè uno dei dipinti più rappresentativi. Raffigura un interno del, il famoso locale da ballo in cui ballerine intrattengono i clienti con spettacoli. Toulouse-Lautrec , frequentatore assiduo, si è dipinto sullo sfondo, di profilo e in piedi, come se fosse di passaggio, in compagnia dell’alto cugino Tapié.La struttura delricorda la Lezione di ballo e l’Assenzio di Degas, con il tavolo che taglia trasversalmente il dipinto. I personaggi si addensano al centro lungo una fascia diagonale da destra a sinistra. Gli specchi sullo sfondo rivestono le pareti e riflettono poco, dilatando comunque l’effetto spaziale. La Goulue (la Golosa, attrazione del locale), è raffigurata di spalle mentre si ravviva i capelli davanti allo specchio. Seduti al tavolo ci sono tre uomini e due donne, entrambe attrazioni del locale e a richiesta anche accompagnatrici a pagamento. La Macarona è vista frontalmente, mentre Jane Avril (ballerina e cantante) è la donna vista da dietro con i capelli rossi che sembrano un faro nella notte (luminosi). All’estrema destra, una donna bionda, dalle labbra rosse e il volto ombreggiato di verde (retaggio impressionista) serve a trascinare l’osservatore nel quadro, come se fosse una delle attrazioni del locale che incontra di frequente.L’intero disegno è colorato con colori scuri e opachi, con poche parti brillanti, come fari accesi nella notte che sembrano àncora di luce. Nessuno parla, nessuno ride e ogni personaggio è colto nel suo isolamento quasi irreale.