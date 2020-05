Secessione viennese (2)

Secessione viennese

Palazzo della secessione

Il termine secessione rimanda alla divisione, infatti la volontà di questa corrente artistica è quella di distinguersi dall’architettura del passato, caratterizzata della monumentalità che sottolineava la potenza dell’impero asburgico, come si può comprendere dal Ring di Vienna. La secessione viennese voleva distinguersi dal passato senza rinnegarlo, come si può comprendere dalla loro sede, il, realizzato da Olbrich nel 1898, nel quale vi è qualche citazione, ma l’aspetto è nuovo, permesso da una rivisitazione libera.Una citazione è ad esempio quella sopra l’ingresso, dove vi sono le 3 gorgoni, le sorelle di medusa che impietriscono chiunque le guardi, hanno quindi una funzione apotropaica.Sull’architrave dell’ingresso vi è anche una scritta: Ad ogni epoca la sua arte, all’arte la sua libertà, che significa che non si va a rinnegare l’arte passata, ma che l’arte deve essere libera. Vi è un’altra iscrizione: primavera sacra, il nome della loro rivista.La struttura è data da due corpi di fabbrica, che negli angoli presentano un’architrave interrotta. Vi sono invece dei motivi decorativi a foglia d’oro. Inoltre sul parallelepipedo centrale si sviluppa una cupola, soprannominata cavolo d’oro, fatta in bronzo e che crea degli effetti chiaro scurali nella sala centrale, concepita come la sede espositiva di questi artisti. Lì dentro vi è il fregio di Fregio di Beethoven, di Klimt, che racconta la IX sinfonia di Beethoven in maniera figurativa, con dei pannelli, attraverso la tecnica della caseina. Per realizzare questa struttura collaborarono: Olbrich, architetto, Klimt, pittore, e Moser, un designer e decoratore, che crearono un’opera d’arte totale, a 360°.N.B.: Vi furono 3 movimenti secessionisti, i quali diedero un grande impulso alle avanguardie e sono rispettivamente quello di Monaco, il cui maggiore esponente fu Stuck, quello di Berlino e di Vienna.Klimt ebbe due stagioni:• l’età dell’oro per la quale divenne famoso, dove utilizzò l’oro in tutte le sue forme;• nel 1905 aderì poi all’espressionismo, dove tolse l’oro e utilizzò invece colori antinaturalistici.