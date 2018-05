Romanticismo - Definizione

Romanticismo

Il romanticismo fu una corrente di pensiero sviluppatasi in tutta Europa tra la fine del XVIII secolo e la prima metà del XIX secolo. L’arte romantica si fece interprete delle diverse tensioni che animavano la politica e la cultura dei diversi paesi europei.Nell’arte neoclassica, il fulcro centrale è l’esaltazione del bello dato dal senso di perfezione. Il romanticismo, invece, si oppone al neoclassicismo perché scrittori e pittori non sentono più l’esigenza di esaltare la perfezione è il bello ma quello che si vive giornalmente.Sono presenti, tuttavia, caratteri comuni, riconoscibili alcuni principi fondamentali:- opposizione al neoclassicismo: L’artista nega la superiorità dei modelli greci, i classici, romani, per lasciare spazio al sentimento e alla libera creatività individuale;- recupero della storia e dell’identità nazionale: l’arte interpreta i sigilli di libertà e di indipendenza dei popoli, divenendo mezzo di denuncia delle ingiustizie sociali e degli orrori della guerra;- esaltazione del sentimento individuale e dei valori religiosi: viene riservata grande attenzione al Medioevo, soprattutto all’età gotica, considerata come autentica espressione dell’originario spirito cristiano.Nell’estetica romantica è centrale il rapporto tra uomo e natura. Il tema della natura, in questo contesto, viene espresso in duplice modo: con il sentimento pittoresco e con l’idea del sublime.