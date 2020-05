Renoir, Pierre-Auguste - Madame Charpentier e le figlie e Colazione dei canotteri

Renoir - Madame Charpentier e le figlie e Colazione dei canotteri

Madame Charpentier e le figlie (1876), difatti grazie a George Charpentier, un famoso editore anche di Zola, era entrato nell'ambiente dell'alta borghesia, nel senso che l’editore lo presentò a vari nobili e Renoir divenne il loro pittore ufficiale. Costoro spesso gli chiedevano di rappresentare i bambini.Infatti in quest'opera sono rappresentate la moglie e le figlie.La colazione dei canotteri (1881)Come spirito l'opera assomiglia a quella del Moulin de la Galette infatti viene rappresentato il divertimento dei canotteri a seguito della loro attività. Ad essere rappresentati furono i suoi amici e la sua ragazza, i quali la domenica mattina andavano a mangiare a Chatou in un ristorante, dopo aver canottato, di nome Fornace in riva al Senna.Anche in questo caso vi è un piccolo scorcio e non tutto il cielo, ci sono anche dei dettagli, la volumetria dei personaggi che sono i protagonisti dell’opera a differenza che nelle opere impressioniste. Inoltre come nel Moulin vi sono linee diagonali.Dalla natura morta presente sul tavolo si capisce che il gruppo di amici è arrivato a fine del pasto infatti ci sono briciole, disordine e una botte perché come digestivo, al termine del pasto, si beveva il Cognac.Il primo a destra è un'impressionista amico di Renoir di nome Caillebotte. Vi è poi una ragazza che beve, che è una delle sue modelle preferite. Nell'angolo vi è il figlio del proprietario che era un loro amico. In primo piano a sinistra vi è invece Alin, sua morosa e futura moglie.