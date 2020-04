Realismo francese, caratteri

Nella seconda metà del 1800 la pittura sentì l’esigenza di documentare e rappresentare la realtà, senza proporre il proprio punto di vista. È lo stesso atteggiamento che assunsero i naturalisti e i veristi in letteratura.In Francia nonostante fosse salito al trono Luigi Filippo d’Orleans, rimase un malcontento sociale legato al fatto che la monarchia di d’Orleans, pur essendo costituzionale, ebbe degli aspetti negativi e quindi deluse il popolo.L’obiettivo dei francesi era infatti di farla cadere, tanto che con i moti rivoluzionari del 1848 riuscirono a destituire d’Orleans e a proclamare la repubblica. Napoleone III però nel 1852 fece un colpo di stato e si proclamò imperatore. Questi innumerevoli cambiamenti politici condussero a vari squilibri che portarono alcuni artisti ad affermare che il raccontare in maniera sentimentale, con delle allegorie, così come faceva Delacroix, era superato e inutile. L’arte non doveva più attingere dal passato, ma doveva diventare uno strumento per la società: l’artista deve divenire un cronista che presenta sia gli aspetti positivi, che quelli negativi dei fenomeni.Gli artisti iniziarono così ad osservare la realtà in tutti i suoi aspetti e i borghesi non furono più i committenti delle opere, perché in questo periodo gli artisti iniziarono a dipingere per convinzione personale. Questi pittori, molto sovversivi, rischiano così di essere rifiutati dai compratori. Un esponente di questo movimento fuCoubert nacque ad Ornans e si formò da autodidatta. Alla fine degli anni ‘40 del 1800 realizzò delle opere che tentò di esporre ai Saloon che però furono rifiutate, così nel 1855, anno in cui convenzionalmente nacque il realismo, aprì un padiglione, una mostra personale, accanto ai Saloon: il Padiglione del realismo. La gente incuriosita visitò il padiglione e lasciò dei commenti sullo stesso, difatti Coubert mise un registro di modo che i visitatori potessero lasciare la loro opinione. Da questo registro si potè comprendere che la borghesia era irritata e sprezzante verso questa pittura.