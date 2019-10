Pollock, Jackson - Male and Female; Alchemy

POLLOCK - MALE AND FEMALE; ALCHEMYJackson Pollock viene considerato il principale esponente dell’espressionismo astratto americano.Frequentò varie accademie e scuole, per questo non si identificherà mai in uno stile artistico definito o regolare. Si sottopose a sedute psicanalitiche, questo contatto col mondo della psicologia contribuisce alla sregolatezza della sua pittura.La prima fase della sua pittura è soprattutto legata all’influenza delle avanguardie europee, a Picasso e ai muralisti messicani.A questo periodo appartiene Uomo e Donna, un olio su tela.In alcune aree del quadro è evidente che la pittura è stata “lanciata” direttamente sulla tela e questo preannuncia le tecniche che Pollock utilizzerà in futuro.I soggetti rappresentati sono sicuramente influenzati dal contemporaneo incontro con la donna che sposerà.Benché le due figure non siano ben distinguibili, quella di destra sembra avere forme più morbide e di essa risaltano gli occhi con le lunghe ciglia, ricollegabili ad una donna, mentre a sinistra la figura è più rigida, presenta numeri e quindi potrebbe più facilmente rappresentare una figura maschile.Anche i colori: rosso vs nero.Ma il possibile seno vicino la figura destra farebbe crollare l’ipotesi, o far pensare che ci sia comunque una fusione tra le due figureLe forme, le linee, i colori e lo stile sono già irregolari e informali, inconscio psicoanalisi.Geometria influenza Picasso.Nella seconda fase è persistente l’action painting, dove il corpo dell’artista in movimento diventa strumento principale per la pittura, di cui opera manifesto è Alchemy. L’action painting qui impiegata è strettamente legata alla tecnica del dripping, già utilizzata dal surrealista Ernst, che consiste nel far cadere e gocciolare le tinte direttamente dai contenitori o grazie a bastoni e pennelli, sulla tela stesa a terra. Al di là della tecnica, l’innovazione sta nei materiali impiegati, lacci ed alluminio, e nel concetto stesso dell’opera: Pollock afferma che il quadro ha vita propria e il suo ruolo è quello di farla emergere, agendo liberamente e senza ragionare sulla tela.La linea non ha più la funzione di contorno di una forma definita, ma assume autonomia e movimento propri. L’apparente casualità del tutto è però contrastata dall’armonia che l’artista afferma di rappresentare e che è evidente nei cromatismi chiari che si bilanciano con quelli scuri, colori opachi trovano equilibrio nell’accostamento con alcuni più accesi e linee curve con linee dritte.