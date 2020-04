Paxton, Joseph - Crystal palace

Paxton - Crystal palace

La Seconda rivoluzione industriale permise la sperimentazione di nuovi materiale nel campo dell’edilizia. Ad esempio, uno dei primi esperimenti con il ferro e il vetro fu il Crystal palace, eretto nel 1851 in occasione dell’Esposizione universale di Londra. L’opera fu ideata da un progettista di serre di nome Joseph Paxton.Era previsto che l’esposizione si svolgesse a Londra in un grande parco, Hyde park, cosparso di alberi secolari. Avendo l’Esposizione una durata limita, Paxton decise di non abbattere gli arbusti, ma al contrario di inglobarne alcuni nella grande struttura.La struttura fu costruita con un metodo nuovo che ne permettesse lo smontaggio. Di innovativo vi è anche il fatto che per la prima volta si utilizzarono solamente ferro e vetro per costruire un edificio. A permettere la costruzione di una struttura facilmente montabile e smontabile fu l’industria nascente che consentiva la produzione di pezzi modulati. In realtà oltre a il ferro e il vetro utilizzo la ghisa, una lega presentante il carbonio, che era un composto nuovo, resistente ed elastico.Da un punto di vista estetico il Crystal palace richiama una chiesa con 5 navate e un transetto con volta a botte. La struttura non scomparve immediatamente dopo l’Esposizione come previsto, fu infatti smontata e rimontata a Sydenham, a est di Londra. Fu poi utilizzata in svariati modi, ad esempio fu affittata a privati e fu utlizzata come magazzino, ma nel 1934 andò in fiamme. All’incedio sopravvissero solamente alcuni frammenti del palazzo che furono utilizzati in maniera decorativa.