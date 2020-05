Mostra dell'arte degenerata

La mostra fu istituita a Monaco nel 1937 da Goebbels; fu resa gratuita, ma accessibile solamente ai maggiorenni, quindi questo fatto produsse molta curiosità nella popolazione.Le opere esposte erano accantonate, disposte in maniera disordinata per tematica, ad esempio la natura vista da menti malate (paesaggi); vi era quindi la volontà di mettere in luce la degenerazione dell’arte, esposta anche attraverso slogan che ridicolizzavano gli autori.Per lo più si perde l’estetica e furono messi in primo piano volti rappresentati senza canoni estetici con malati di mente e down.Il regime trasse gran parte delle sue idee sull’arte dalla Teoria della degenerazione ereditaria di Nordau, il quale, analizzando le opere impressioniste, sottolineò che gli impressionisti possedessero una tara mentale, ovvero l’incapacità di rappresentare in maniera verosimile la realtà. Questa teoria portò ad esempio il regime a impedire a Picasso di far uscire le proprie opere dal suo atelier; altre opere invece, a seguito della mostra, furono bruciate. Invece talune andarono vendute all’asta, come l’autoritratto di Van Gogh a Gaugin.Sempre a Monaco, nello stesso periodo, fu indetta la Mostra della grande Germania, in una sede più prestigiosa dell’altra, di modo che la gente potesse fare un confronto fra le due tipologie di opere. In quest’opere, molto apprezzate dai nazisti, è rappresentato il valore della famiglia, il rigore morale, elementi tratti dalla classicità, come le allegorie. Lo si può evincere daI quattro elementidi Ziegler. Nell’opera in questione vi è infatti una retorica: vengono raccontati i 4 elementi: il fuoco attraverso una fiaccola, la terra con il grano, l’acqua con una bacinella, l’artia con il vento. La simbologia non è però più raffinata, tutto si fonda sul figurativismo.Anche Hitler da giovane disegnava, non era però bravo a dipingere, solamente a ricopiare.