Millet, Jean-Francois - Spigolatrici

Millet - Spigolatrici

Il dipinto le Spigolatrici di Jean-Francois Millet (Gréville-Hague, 4 ottobre 1814 – Barbizon, 20 gennaio 1875) ritrae in primo piano tre donne, curve nei campi, che raccolgono le spighe sfuggite alla mietitura, mentre alle loro spalle la luce del sole illumina il campo, dove c’è, in secondo piano, un piccolo villaggio.Le donne sono poste in modo tale da riprodurre i movimenti imposti dalla spigolatura. Millet analizza fino a fondo le tre figure: pur nascondendone i visi, ne mette in rilievo le mani arrossate per la durezza del lavoro, la pelle ustionata dal sole. Quindi le spigolatrici, pur essendo di bassa estrazione sociale, non sono però prive di dignità: l’opera è infatti permeata da un respiro epico che si manifesta nel loro gesto immobilizzato. Sono anche degne di rispetto perché stanno raccogliendo il grano per la loro famiglia.Il raccolto poverissimo delle tre è contrapposto a quello delle balle di fieno, presenti in secondo piano insieme al proprietario del terreno che probabilmente sta controllando se tutto è a posto. Per Millet è estremamente importante anche l’orizzonte, si può infatti parlare di profondità prospettica. In questo modo Millet, in questa ambientazione soleggiata, riesce a rendere anche l’ambientazione rurale protagonista.