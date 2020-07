Lega, Silvestro - "Il pergolato"

Silvestro Lega

Il pergolato

Silvestro Lega spiccò per la purezza dello stile, la precisione descrittiva dei dettagli e la raccolta atmosfera quotidiana dei soggetti. Originario del forlivese, Lega frequentò l’Accademia di Firenze, dedicandosi ai soggetti storici e ai ritratti di impianto romantico. Abbracciata la poetica macchiaiola, nel 1862 eseguì i primi quadri all’aperto, direttamente dal vero, nella campagna di Piagentina (Firenze).Ospite della famiglia Batelli, soggiornava in questo luogo dove si ritrovavano a dipingere altri macchiaioli come Signorini e il napoletano Giuseppe Abbati.L’ispirazione di lega nasce sempre da scene di vita ordinaria, riproposte con un’attenzione precisa alle atmosfere domestiche e alla verità dei sentimenti. Nella tela Il pergolato (1866), le sorelle Battelli aspettano il caffè che una domestica sta per servire. Le figure sono avvolte nella calura pomeridiana e in lontananza il cielo appare lievemente offuscato dall’umidità esalata dalla terra. Il pennello dell’artista si è soffermato su ogni dettaglio, in ciascun piano della composizione: l’erba che spunta tra le mattonelle in primo piano; il netto profilo della cameriera, la cui ombra si allunga al suolo; l’indefinita chioma degli alberi sul fondo. A restituire sensibilmente il momento pomeridiano è il delicato equilibrio dei rapporti tonali e il gioco delle ombre che il pergolato crea sulle mattonelle quadrate del pavimento. La luminosità vibrante di questa scena percorre quella che avrebbe caratterizzato di lì a poco le atmosfere delle opere impressioniste.