Land art - Concetti

Land Art

Inserisci qui il titolo dell'appunto

Il movimento della Land art si sviluppa negli Stati Uniti intorno alla metà degli anni sessanta del 1900.A differenza della minimal art, impegnata a ricercare un confronto con le forme artificiali della città (utilizzo di materiali industriali e strutture geometriche), la land art ricerca un contatto con i luoghi naturali e incontaminati che caratterizzano il territorio americano.Pur derivanti dal minimalismo (per via della pulizia delle linee e l’essenzialità della composizione) le opere della land art si contraddistinguono per una forte valenza emozionale, per l’utilizzo di materiali naturali e per lo stretto contatto con la conformazione geologica del territorio (anch’esso parte integrante dell’opera). Il fine è quello di creare un linguaggio in cui cultura e natura, forma artistica e forma naturale possono mettersi in relazione e fondersi armonicamente nell’opera.Haizer, De Maria, Smithson, Serra, Long (i più noti esponenti del movimento) non hanno come obiettivo quello di collocare sculture nel deserto o nei luoghi naturali, né tanto meno quello di utilizzare elementi naturali (ad es. legno, pietre ecc) come strumenti per la realizzazione dell’opera. Al contrario il loro scopo è quello di trovare un contatto diretto con la natura, un rapporto più intimo con l’ambiente.I loro lavori rimandano a forme geometriche minimali (cerchi, spirali, parallelepipedi semplici) alle quali si aggiungono, nella realizzazione, fattori emotivi ed emozionali, derivanti dalla sintonia che si crea fra l’artista e il luogo (la conformazione del territorio e i materiali presenti).In questa forma d’arte importanti sono anche aspetti di carattere sociale legati ad una nuova visione della realtà e nuovi modelli di vita, centrati su un contatto più profondo con le esperienze e le forme del mondo naturale circostante.