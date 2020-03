Body Art

La Body art comprende quelle ricerche artistiche che, fra gli anni sessanta e settanta del 1900, utilizzano il corpo come “materia espressiva”: il corpo ora non viene più interpretato o rappresentato attraverso i materiali dell’arte, ma usato esso stesso come materiale, come soggetto e strumento d’arte. Superato il concetto di rappresentazione, gli artisti della body art vivono in prima persona, direttamente, sinceramente, l’evento artistico.Nelle loro performance sperimentano, attraverso il corpo, le varie pulsioni che stanno alla base della vita di ognuno, arrivando a scoprire se stessi in profondità e in modo autentico.Attraverso l’uso del corpo gli artisti (Gilbert & George, Luthi, Horn, Pane, Abramovic & Ulai, Burden e molti altri) non intendono interpretare un personaggio o rappresentare una storia, ma sono essi stessi il personaggio e vivono in prima persona una storia.Con l’esperienza del dolore o del piacere, seguendo le pulsioni dell’inconscio, questi artisti vivono in prima persona ogni tipo di evento, sempre alla ricerca di nuove verità su se stessi.Gli esponenti della body art nelle loro performance, dove il pubblico diviene spettatore emozionalmente partecipe, non mettono in scena ma vivono realmente emozioni autentiche e forti pulsioni: il corpo viene dipinto, travestito, spinto al movimento più estremo, sottoposto a fatica o dolore, manipolato ecc. come una materia prima e divenendo esso stesso opera d’arte.Il termine Conceptual art indica una ricerca sviluppatasi intorno alla metà degli anni sessanta ad opera principalmente di artisti americani e inglesi.Kosuth, Le Witt, Haacke, On Kawara, Weiner e altri ancora, analizzano la realtà con l’obiettivo di creare un’arte che sappia definirla attraverso concetti e parole, pensieri e linguaggio.LeWitt ribadisce che l’arte è puro concetto e che “l’idea in se stessa, anche se non realizzata visualmente, è un’opera d’arte, tanto quanto il prodotto finito”, e per idea si intende semplicemente il progetto di un’opera (il concetto che la determina e che ne è il vero nucleo).Gli artisti della conceptual art ribadiscono che l’arte non ha bisogno di forme da rappresentare, né di tecniche da inventare; ciò che rimane all’arte è indagare, interrogarsi su se stessa, sulle sue possibilità di creare un’opera-concetto che contrapponga alla materialità e parzialità del mondo (ovvero delle cose concrete del mondo fisico), l’immaterialità e l’universalità dell’idea (la dimensione astratta delle idee).