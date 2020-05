Klimt, Gustav - Ritratti di Adele Bloch Bauer e Giuditta I

Klimt - Ritratti di Adele Bloch Bauer e Giuditta I

Klimt fu un pittore e un decoratore di interni e questo fatto ha determinato il suo gusto. Per lo più prese spunto da i viaggi fatti in Italia, in particolare a Ravenna e Venezia dove vide i mosaici bizantini, come si può comprendere prevalentemente dal Ritratto di Adele Bloch Bauer (amica e forse amante di Klimt), realizzato nel 1907, invece per Giuditta I, realizzato nel 1901, si ispirò a un palazzo assiro.Per Adele si ispirò in particolare a Santa polinare nuovo di Ravenna, dove sono presenti personaggi con motivi decorativi simili a quelli di Klimt, il quale diede vita a mosaici realizzati con la foglia d’oro. Creò così uno stile bidimensionale che astrae i personaggi. Vi è però un’ambivalenza visiva perché le facce, gli incarnati, sono invece caratterizzati da un’intensa tridimensionalità. Lo sguardo è infatti provocatorio come quello della femme fatale. Questi dettagli hanno un impatto visivo fortissimo rispetto al resto, è quindi come se squarciassero la bidimensionalità. Bisogna poi tenere presente che coniugando l’arte pittorica, con quella applicata (foglia d’oro e mosaico), Klimt perseguì l’unità delle arti, tanto da creare un’opera d’arte totale.Le opere di Klimt presentano poi formati particolari, come quadrati o oblunghi. I soggetti sono però realizzati su una piccola parte dello spazio, come si può ben comprendere dal Ritratto di Adele Bloch Bauer. Significativo è anche il fatto che non vi sia una netta separazione tra soggetto e sfondo, difatti lo sfondo sembra un proseguimento del decorativismo. In particolare in Giuditta I vi sono delle pennellate vaporose che garantiscono la morbidezza della pelle, anche se non sono presenti effetti chiaroscurali veri e propri, difatti il confine tra corpo e vestito non è netto; è invece molto dettagliato e sfumato il volto della donna che alcuni ritengono sia Adele e altri Emile Floge, futura compagna di Klimt.Il pittore prese spunto dalla Giuditta biblica, che è un eroina che decapitò Oloferne, salvando così il popolo ebraico. Costei rappresenta anche la femme fatale, ossia la donna indipendente, forte, che allo stesso tempo dà e toglie la vita; in questo caso la toglie, difatti ha nelle sue mani la testa di Oloferne.