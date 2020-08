Graffitismo

I principali artisti

Il movimento del Graffitismo si sviluppa principalmente a New York all’inizio fra la fine degli anni settanta e l’inizio degli anni ottanta del 1900 ad opera di artisti (Harig, Rammellzee A-One, Futura 2000, Basquiat e altri) che danno vita ad un proliferare di nuovi segni, tecnologici, metropolitani, ricercando spazi alternativi sui quali agire (cartelloni pubblicitari, vagoni della metropolitana, muri dei quartieri periferici).Provenienti dai ghetti del Bronx e di Brooklyn, dalla strada, da una cultura “bassa”, questi artisti praticano una pittura-segno palpitante e frenetica.Si tratta di un segno anarchico e tecnologico, sia nella sua struttura che per i materiali utilizzati (bombolette spray e pennarelli indelebili) che prende spunto della realtà circostante. Segni e lettere, figure e “firme” si intrecciano nei lavori di questi artisti, che propongono stili e soggetti innovativi, in totale libertà rispetto alla sedimentazione culturale della metropoli.Teorizzata nel 1979 dal critico Achille Bonito Oliva, la Transavanguardia raggruppa gli artisti Chia, Clemente, Cucchi, De Maria e Paladino. La Transavanguardia si propone di reagire all’estrema pulizia e al rigore degli anni settanta con un linguaggio che, attraverso il recupero della pittura, possa riproporre l’immagine prelevandola fra le tante della storia dell’arte più o meno recente. Si torna così al piacere della pittura, alla gioia di “mettere le mani in pasta”, in netta contrapposizione con le rigide e analitiche ricerche del decennio precedente. I lavori degli artisti della transavanguardia si orientano verso una ricchezza formale e cromatica attingendo all’infinito repertorio di immagini della tradizione locale o internazionale, non tanto per celebrarne il valore, quanto per ribadire il piacere del recupero della pura forma pittorica.per approfondimenti vedi anche: