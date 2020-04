Gericault, Theodore - Zattera della Medusa, analisi

1816

Louvre

Gericault si interessò a un fatto di cronaca che aveva coinvolto il governo francese

Gericault inizialmente elabora un’idea non efficace, ma poi la rende estremamente efficace

effetto ascensionale

impianto piramidale

La tavolozza è spenta

La più famosa opera di Gericault fu realizzata nel, adesso si trova ale è intitolata(a dimostrazione di ciò anche i romanticisti si interessavano agli eventi): a largo delle coste del Senegal, quello stesso anno, un’imbarcazione francese, di nome Medusa, con importanti personaggi politici a bordo, naufragò mentre tentava di colonizzare tali zone.I personaggi più importanti si salvarono attraverso una scialuppa di salvataggio invece le circa 150 persone facente parti del personale di bordo furono costrette a rifugiarsi su parti del delitto galleggianti. Costoro furono trovati solamente due settimane dopo e dei 150 uomini se ne salvarono una quindicina. Gericault decise così di andare a sentire le loro storie. I sopravvissuti gli raccontarono che, per sopravvivere, furono costretti a mangiarsi a vicenda. Gericault, colpito dalla vicenda, decise così di rappresentare con un’opera con questa tematica; questo è il motivo per il quale l’opera non presenta una committenza.Il pittore realizzò vari bozzetti dell’opera, taluni per studiare la posizione dei personaggi, in particolare dell’uomo che, primo fra gli altri, si accorse della nave che li avrebbe salvati. Quindianche grazie alla natura che rispetto alle versioni precedenti è più partecipe mentre la composizione è più o meno la stessa. Una differenza sostanziale tra le versione finale e le altre è che la barca che salverà i superstiti è microscopica di modo da colpire emotivamente il fruitore, di modo da cogliere il disagio e le emozioni di quegli uomini.Ad esempio induce nel fruitore questa domanda: "Chissà se la barca può vederci?". Gli uomini iniziano così a sbracciarsi. Scelse questa versione anche perchè un naufrago gli raccontò che uno o due giorni prima del salvataggio era stata da loro avvistata una barca che però non li aveva visti. Perciò con questa composizione Gericault crea un’ambiguità, innesta un pensiero nella mente del fruitore: "Quale sarà fra le due navi?".Compositivamente l’autore crea unche parte dai corpi morti, per passare alla rassegnazione e alla disperazione di alcuni uomini, fino ad ascendere alla forza e alla speranza del personaggio che più degli altri si erge e sbraccia. Efficace per creare questo effetto è l’e anche la direzione delle braccia.Questa linea ascensionale va però anche la profondità del quadro, perchè l’imbarcazione vuole tendere verso la nave che li salverà, per sottolineare questa tendenza la zattera viene rappresentata in diagonale.Essendo un’opera romantica anche la natura vi partecipa: il vento spinge la zattera verso sinistra e quindi vi è una tensione dovuta al fatto che gli uomini sono proiettati in direzione opposta, verso la speranza. Per lo più il mare si sta alzando contrariamente al vento come se stesse per travolgere la zattera spingendola lontana dalla salvezza.e costituita da colori terrosi e molti personaggi sono in contro-luce come il personaggio che fa da diaframma fra la morte, la rassegnazione e la speranza: si accorge di qualcosa, quindi si gira ed infatti è da lui che parte la struttura piramidale.Interessante è il personaggio rassegnato che tenta di trattenere il figlio morto di modo da strapparlo al cannibalismo e di modo da poterlo seppellire sulla terra ferma. Il figlio di quest’uomo ha perso le vesti, ma presenta i calzari; questa iconografia sarà ripresa da Delacroix. Gericault rappresentò in maniera inedita i morti e per questo fu molto criticato: ha rappresentato uomini che hanno perso la dignità, a cui non si vede nemmeno il volto. Inoltre per omaggiare l’amico Delacroix, Gericault lo rappresenta nel volto del personaggio più a sinistra, rappresentato in abisso ovvero solamente dal busto in su.