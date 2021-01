Video appunto: Géricault, Théodore - Ufficiale dei cavalleggeri della Guardia imperiale alla carica

Ufficiale dei cavalleggeri della Guardia imperiale alla carica è un dipinto olio su tela datato 1812 dell’artista franceseL’opera, attualmente conservata al, fu il primo lavoro di Géricault presentato ad un’esibizione d’arte e rappresenta il suo tentativo di mescolare sia il movimento che la perfezione strutturale nella sua arte. La presentazione gli valse anche una medaglia al, ed è infatti considerato il suo primo lavoro importante.L’ispirazione è evidentemente tratta dall’opera di David “Napoleone valica le Alpi”, ma ciò che caratterizza il suo inserimento nel movimento romantico è la struttura del cavallo e del cavaliere, posti in, un usodei colori e pennellate. La scelta di questo tema dimostra l’interesse dell’artista per i fatti di cronaca dei suoi tempi. Nell’opera, il cavallo sembra voler scappare da un nemico invisibile, pronto ad attaccare i due; il generale, al contrario, appare con un’espressione, quasi come non temesse l’imminente arrivo del nemico. Il paesaggio circostante appare come oscuro e brullo, caratterizzato da scudi distrutti e carri in fiamme sullo sfondo, rappresentando il campo di battaglia sulla quale la guerra si stava svolgendo.