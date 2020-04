Fattori, Giovanni - Muro bianco

Fattori - Muro bianco

Muro bianco/In vedetta

Giovanni Fattori fu un contadino come Millet che visse in campagna. Era un umile lavoratore, anche se poi conobbe il successo. La sua volontà era di rappresentare il lavoro nei campi e il paesaggio rurale.Era un grande amici di Diego Martelli, un ideologo che fece conoscere questa forma d’arte. Permise loro di riscuotere un discreto successo anche a Parigi, dove, negli anni ‘60, erano più famosi degli impressionisti.Martelli possedeva una casa a Castiglioncello, in Maremma dove si riunivano molti macchiaioli come Fattori che decisero di ambientare le loro opere nella particolare ambientazione di Grossetto, costituita sia da una parte rurale, che dal mare. Lo si può comprendere dal Muro bianco e dai Bovi al carro di Fattori.L’opera rappresenta dei soldati che girano attorno al muro di una caserma sul mare della Maremma. Si percepisce facilmente silenzio e immobilità, che portano il fruitore a immaginare il suono delle onde, solamente suggerite da Fattori. Vi quindi un senso di sospensione.Da notare anche il fatto che dopo il gendarme la prospettiva sia interrotta, in questo modo lo sguardo può progredire verso il fondo dell’opera. Si può anche comprendere vi fosse molto caldo perché le ombre sono corte.