Degas, Edgar - Classe di danza, analisi

Classe di danza (1873-1875)

Degas, vissuto tra il 1834 e il 1917, ebbe origini italiane, a dimostrazione di ciò visitò la penisola italica diverse volte. Nacque da una famiglia ricca che lo assecondò nelle sue scelte, potè così fare regolari studi in accademia che in parte influenzarono il suo stile tanto da portarlo a considerarsi un impressionista anomalo, essendo molto lento, a differenza ad esempio di Monet.Nonostante questo la sua pittura fu estremamente efficace, in particolare per quanto riguarda le ballerine, le quali per la maggior parte furono rappresentate in condizioni statiche; Degas riuscì però a coglierne la leggerezza. Inoltre partecipò solamente ad alcune mostre impressioniste, mantenne però i rapporti con gli altri impressionisti con i quali spesso si incontrava in un locale, che di fatto sostituì il Caffè Guerbois, la Nouvelle Athenes.Degas frequentò l’Opera di Parigi, all’interno della quale vi erano varie sale per fare le prove prima degli spettacoli che Degas potè frequentare dal momento che era un amico del maestro di ballo Jules Perrot, il quale è rappresentato anche nell’opera sulla destra.Degas si posizionò in un angolo, dietro le ballerine. Realizzò infatti una prospettiva accidentale. L’artista affermò anche che è come se guardasse le ballerine da uno spioncino dal momento che era in grado di coglierne la spontaneità; a dimostrazione di ciò alcune sono in posa, una si sventaglia, una è seduta sul pianoforte e si sta grattando la schiena; di quest’ultima Degas realizzò anche il disegno preparatorio e anche per questo motivò si sentì un pittore anomalo.Nonostante i disegni preparatori, l’ambientazione interna e la staticità dei personaggi, l’immagine nel suo complesso è fresca, si può quindi parlare, anche in questo caso, di attimo fuggente. Ad essere impressionista in quest’opera sono quindi lo sguardo complessivo, la luce naturale, i punti luce sul pavimento, lo specchio/porta che è anch’esso fonte di luce, la spontaneità, la leggerezza ad esempio dei tulle, non tanto le figure più costruite.