Coubert, Gustave - Funerale a Ornans

Nel Padiglione del realismo Coubert espose lo Spaccapietre e ilIl funerale cela una provocazione perché è il funerale di una persona qualunque di Ornans. Per lo più quando dei fruitori chiesero a Coubert di chi fosse il funerale, egli chiarì di aver rappresentato il funerale del romanticismo.Nell’opera i personaggi, persone realmente di Ornans, mestamente stanno eseguendo un funerale. Infatti con quest’opera Coubert vuole affermare che non solo l’evento ufficiale si può rappresentare, ma è altrettanto importante è l’uomo comune. È un atteggiamento opposto al romanticismo che raccontava di personaggi e imprese importanti, che attingeva dalla letteratura del passato.Un altro provocazione sta nel fatto che il dipinto sia lungo 7 metri, le persone si aspettano quindi di osservare un qualcosa di estremamente importante, ma in realtà non è così.Per lo più tutta l’opera è sviluppata orizzontalmente. Vi però un unico elemento verticale: il crocifisso che sta a indicare che quelle persone sono al funerale per una devozione religiosa sincera. In altri termini il crocifisso presente nell'opera evoca la straordinaria religiosità delle persone che abitano a Ornans e che sono andate al funerale di una persona qualunque.