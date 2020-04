Daumier, Honore - Vita e stile

L’obiettivo dei realisti era quello di raccontare il vero, la realtà nei suoi aspetti più problemitici. In questo periodo vi è la necessità di documentazione oggettiva della realtà.Alcuni realisti, come Courbert, cercano con le loro opere di provocare i ceti più alti; altri, si limitarono a rappresentare la realtà, cercando di raccontare il vero e altri ancora, come Daumier realizzarono delle caricature relative alla storia del tempo.Più precisamente quella di Daumier è una caricatura politica, strettamente legata all’attualità.Per caricatura si intende l’accentuazione di atteggiamenti, di situazioni o tratti ridicoli cui si accompagnano sembianze alterate, tali però da lasciar riconoscere l’originale fornendo materia di riso o di riflessione.Daumier, che fu prevalentemente un disegnatore, in giovane età fu un gorgone presso uno studio di avvocati, dove osservo l’arrogante atteggiamento di coloro legati all’ambiente legale. Fu da qui che nacquero le prime caricature: ironizzò su giudici e avvocati. Di qui a poco iniziò a fare caricature politiche, divenne infatti nel 1830 direttore di due riviste: la Charivari e la Silhouette. Più precisamente erano due riviste satiriche, nelle quali si trattava dell’attualità in chiave ironica. Riscosse moltissimo successo, ironizzò però anche su personaggi estremamente importanti come Luigi Filippo d’Orleans, asceso al trono a seguito delle 3 Gloriose giornate di Parigi.