Architettura del XIX secolo

Per accedere agli appunti integrali dove troverai il riassunto comprensivo di:

Rivoluzione Industriale

Esposizioni Universali (EXPO)

Palazzo di Cristallo

Palais de l'Industrie

Bibliotheque Nationale

Tour Eiffel

Galleria Vittorio Emanuele II

Alessandro Antonelli - Cupola di San Gaudenzio e Mole torinese

Viollet - le - duc - Cattedrale di Notre Dame de Paris

John Ruskin - leggi pratiche dell'architettura

Gothic Revival - Strawberry Hill, Schinkel (Duomo sull'acqua), Duomo di Colonia

ecco un'anticipazione del riassunto con cui potrete sicuramente studiare in maniera semplice, veloce e sicura per prendere un ottimo voto come ho fatto io:

La Rivoluzione industriale comportò una serie di conseguenze anche sul piano dell’architettura e dell’urbanistica. Materiali come il ferro, l’acciaio e il vetro, che poterono essere largamente impiegati nelle costruzioni determinavano vistosi cambiamenti per quanto riguarda le modalità del costruire e la tipologia degli edifici.



Le grandi Esposizioni Universali di quegli anni, favorirono la costruzione di ponti, strade ferrate, stazioni, per cui si determinò una crisi della tradizionale figura dell’architetto. Accanto a lui si faceva strada una nuova figura professionale: quella dell’ingegnere.In questo ambito un ruolo di precursore appartiene al progettista Joseph Paxton che nel 1851 costruì a Londra quello che venne subito definito il Palazzo di Cristallo, costituito esclusivamente da elementi prefabbricati di ferro e di vetro, per l’Esposizione Universale di quell’anno.