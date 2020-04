Pulpito del Battistero di Pisa

Struttura:

Situato nel battistero di Pisa;Commissionato nel 1254/1257 da Federico Visconti e realizzato dal Pisano nel 1260.-la forma è esagonale;-è sorretto da sei colonne in granito rosso le quali poggiano, in modo alternato, tre su basi marmoree e tre su leoni stilofori (così si chiamano in architettura gli animali in marmo su cui devono poggiare le colonne);la colonna centrale poggia su una base caratterizzata da sculture;-i capitelli delle colonne sono a doppia corona di crochet;-gli archi tra una colonna e l’altra sono a tutto sesto e trilobati, separati da statue di profeti (i profeti poggiano sui capitelli delle colonne);-il pulpito è interamente ricoperto da lastre marmoree rappresentanti cinque diversi episodi in rilievo:1)il giudizio universale2)la crocifissione3)la presentazione al tempio4)adorazione ai magi5)nativitàNota bene che un lato è privo di scena (il pulpito ha forma esagonale ma le scene sono solamente cinque);-nella composizione di queste scene i riferimenti ai modelli antichi sono evidenti e spiccano soprattutto nel panneggio dei personaggi, nelle architetture sullo sfondo e nei profili.-la scena dell'adorazione dei magi meglio raffigura la vicinanza tra le tecniche utilizzate dal Pisano e l'arte antica:la Vergine, con gambe e busto rivolti a sinistra, è posizionata semi di profilo e ricorda una statua greca, non solo per la postura ed il volto impassibile, ma anche per il panneggio utilizzato per le sue vesti (come per quelle di tutti i personaggi), che le ricadono dulle gambe creando centinaia di ombreggiature.