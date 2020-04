Cattedrale di Chartres: descrizione

La cattedrale di Chartres, dedicata a Notre-Dame, è uno degli esempi più significativi dell’arte gotica. La prima pietra fu posta nel 1211 ed i lavori all’interno della cattedrale terminarono nel 1285. Le torri furono innalzate nel corso del XV secolo. Il progetto iniziale prevedeva la costruzione di altre quattro torri e sette campanili, ma nel 1481 un grosso incendio devastò la copertura.Numerose statue ornano la facciata. Ne sono state contate più di 2300, ma molte, rovinate dalle intemperie o dalla guerra, sono attualmente collocate nel museo della città. Alcune sono state sostituite da copie.. La facciata è una delle più belle esistenti in Francia. La sua verticalità è simile a quella di Notre-Dame di Parigi, per il movimento creato dai timpani, dai pinnacoli a punta, le piccole colonne slanciate e le gigantesche sculture nella galleria dei re. La galleria dei re comprende 56 statue, ognuna delle quali è alta 4,50 metri. Nel centro è collocata la statua che rappresenta il battesimo di Clodoveo, re dei Franchi che fu battezzato nella cattedrale nel 496.Fra tutte le statue che ornano la facciata, va ricordato l’angelo dell’Annunciazione, chiamato anche l’angelo dal sorriso, per l’espressione sorridente che mostra, e posto sul portale di sinistra. La cattedrale è chiamata anche la cattedrale degli angeli perché i contrafforti sono sormontate da nicchie in ognuna delle quali è collocato un grande angelo, dalle ali spiegate.L’interno è articolato in tre navate, che corrispondono ai tre portali. Esso è caratterizzato da un forte verticalismo e i tre spazi sono delimitati da pilastri su cui si appoggiano le mezze colonne (4 per ogni pilastro), sormontate da un unico capitello, ornato da decorazioni floreali più o meno elaborate a seconde del periodo in cui sono state scolpite. I più antichi riportano delle foglie d’acanto, mostri o cestini di uva, mentre i più recenti illustrano con molta finezza e delicatezza la flora locale.La parte più interessante e preziosa dell’interno è data dalle vetrate. Create nel XIII secolo, molte hanno sofferto durante la prima guerra mondiale . Quelle originali e che non hanno subito danni si trovano nell’abside. Dal 1974, la cappella absidale, cioè quella che trova proprio dietro il coro, è ornata con delle vetrate di Chagall che colpiscono per la luminosità ed il loro colore blu dominante.Il grande rosone, capolavoro del XIII secolo, è dedicato alla Vergine: nel centro distinguiamo la Vergine dormiente e nelle corolle, che la circondano, abbiamo gli apostoli e quindi degli angeli musicanti.