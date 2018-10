Arte longobarda - Altare di Ratchis

Longobardi (Alto Medioevo)

Origini nordiche, barbariche. Popolazione nomade. Dall’Ungheria all’Italia nella primavera del 568 in marcia con il re Albuino. Arrivano attraversando Gorizia. Vogliono costruire un regno con capitale Pavia e lo dividono in ducati.

Oggettistica come spille esempi di lavorazione dei metalli e di oreficeria. Oggetti facili da trasportare.

Fibbie per cinture, dove si legavano i borsellini (oggetti per il baratto) vengono ritrovati nelle tombe.

Ogni superficie per i longobardi doveva essere decorata (HORROR VACUI) avevano un orrore verso il vuoto.

Avevano paura di certi animali e si costruivano fibbie con rappresentati i felini per proteggersi dalla paura e li usavano anche come talismano e portafortuna.

Regina Teodolinda decide dal 600 di diventare un popolo sedentario e per farsi accettare si convertono al cristianesimo dal arianesimo.



Altare di Ratchis

Conservato nel Museo Cristiano di Cividale del Friuli.Duca del Friuli tra il 737 e il 744.Tutto in pietra, parte alte un’iscrizione con il nome del defunto. Alto circa 1 metro, decorato su tutti e 4 i lati.Lato anteriore: Ascesa di Gesù, Gesù al centro con l’aureola di palme (martirio), croce e capelli lunghi, circondato da 6 angeli. La mano di Dio si trova sopra la testa di Gesù.Horror vacuiColorato con pietre prezioseStile longobardo:• Teste a pera• Non realistici• Occhi grandi• Braccia lunghe• Mani giganti• Nessuna proporzione• Piedi piccoli• Nessun volume e nessun spazio (simile allo stile bizantino)• Ordine strutturale• Criterio gerarchicoAngeli di profilo ma con lo sguardo rivolto verso chi li guarda. Molti particolari ben curati.Lati corti: Donazione dei Re Magi, guidati da un angeloStile longobardoMaria si riconosce che è una donna perché ha: il velo e una croce sulla fronteHorror vacuiGesù ha l’aureola a croce ed è presente una figura femminile fluttuante (ostetricia di Maria)Retro – finestrella delle reliquie grandi croci, meno horror vacui, cavità per depositare le reliquie.