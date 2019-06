Stile severo ( Grecia)

Nel 480/ 450 a.c si colloca un nuovo stile, lo stile severo. Esso è Tra il periodo arcaico e quello classico.Gli studiosi affermarono che questo periodo era una fase di preparazione all'età successiva.Si chiama così poichè Scompare il sorriso arcaico questo è dovuto dal rinnovamento delle tecniche esecutive e dall'abbandono dell'elemento decorativo a favore della ricerca del relativismo anatomico e delle pose.Gli elementi che caratterizzano questo periodo:Testa più rotonda e si rimpicciolisceVolto più tondeggianteI capelli perdono le trecce, e sono raccolte a calotta ovvero ci sono delle ciocche piatte e schiacciateLa mascella è delineataIl naso più arrotondato.Labbra piccole e carnoseOcchi e bocca trovano la giusta collocazione ed è per questo che sparisce il sorriso arcaicoNegli occhi la palpebra viene scolpita diventa più spessaLa massa muscolare è tridimensionale, sporge dal corpo, sembra più armoniosa e realisticaConcetto di movimento e nello stile severo si assumono delle pose più rilassate. Sono più realistiche.Spalle più arrotondateLe gambe sono più sottili e realistiche. Le sculture scaricano il peso su una gamba. Il bacino non più orizzontale ma inclinato.Un esempio è l'efebo di Critios, ritrovato nella colmata persiana, in marmo. Il concetto di movimento viene "indicato" dalla gamba sinistra piegata. Poi ha tutte le caratteristiche precedentemente elencate.