Statuaria classica

Stile severo (480-450 a.C.)

Problemi

cosa rimane uguale:- tema iconografico= kouroi, korai.-significato= figure ideali che esprimono un modello a cui l'uomo greco aspira.cambiamenti- si arricchisce l'iconografia= oltre agli offerenti e agli dei, sia agiunge la figura dell'atleta con lo stesso significato: lui sa controllare sia le forze fisiche che mentali, quindi è un esempio di equilibrio psicologico.Quando vinceva riceveva la benda della vittoria e non grandi somme di denaro.- stile= gli scultori studiano la medicina e vedono nei lavori un modo per comprendere come sia fatto il corpo umano Non sono autoritratti, anzi, aumentano la capacità di imitazione della natura e si presenta con pose variate e naturali (ricerca della naturalezza).Gli scultori analizzano dettagliatamente i movimenti più complessi e il perfetto bilanciamento del peso del corpo.- testa piccola, volto tondeggiante- bocca piccola labbra più carnose- palpebre consistenti- acconciature in ciocche morbide, in riccioli e in una treccia arrotolata attorno alla testa- massa muscolare distribuita armoniosamente nella struttura corporea e si fa evidente la tridimesionalità- gambe assottigliate e proporzioni slanciate- scomparsa del sorriso arcaicoQuesto tema di ricerca dona maggiore vitalita'1) ricerca atomica2) movimenti: come articolare la forma nello spazio

Infine le opere vengono firmate e la bellezza non è attribuita alla grandezza, ma alle proporzioni.