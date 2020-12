Corredi funerari delle tombe

I vasi canopi

Il vasellame in bucchero

Carrello per cerimonie

Oreficeria e granulazione

Fra gli oggetti rinvenuti più frequentemente nelle necropoli etrusche ci sono i canopi, vasi che servivano come urne per contenere le ceneri dei defunti. Prodotti in terracotta oppure in bronzo, i canopi erano dotati di un coperchio a forma di testa umana che idealizzava i tratti del defunto; a volte i manici ne rappresentavano le sottili braccia stilizzate.Per «bucchero» intendiamo un tipo di ceramica etrusca frequente tra i corredi di sepoltura. Di colore nero, sia all’interno sia sulla superficie, aveva la particolarità di apparire di una lucentezza simile al metallo o all’argento, dunque di un materiale di maggiore valore. Questo effetto era reso possibile attraverso complessi processi di lavorazione e di cottura. La sua produzione ebbe sempre molta richiesta e in ogni bottega si tramandavano i segreti di fabbricazione.Tra gli oggetti rinvenuti nelle tombe principesche troviamo anche dei carrelli da cerimonie. Simili oggetti erano ostentati come segno di ricchezza durante feste e solennità; assai costosi e dalla complessa decorazione, avevano al centro il bacile per bruciare i profumi o le essenze. La diffusione di oggetti di lusso in oro, argento, avorio e altri materiali preziosi aveva plasmato il gusto tra la classe aristocratica.Gli Etruschi raggiunsero una straordinaria abilità nella lavorazione dell’oro applicando la tecnica della granulazione. Questa consisteva nel forgiare delle piccolissime palline d’oro e nell’applicarle poi su di una lastra, una accanto all’altra. Gli artigiani etruschi seppero impiegare con grande fantasia e raffinatezza questa tecnica di lavorazione dei metalli, che avevano elaborato probabilmente grazie ai contatti con l’Oriente.Un esempio eccezionale è la Fibula aurea Regolini-Galassi che prende il nome dagli archeologi che la scoprirono, con altri gioielli, nella camera di sepoltura di una principessa di Cerveteri.W9.Civiltà etrusca. Fibula aurea Regolini-Galassi.