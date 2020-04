Storia etrusca - Cronologia

Cronologia della Storia etrusca

Nel VIII a. C. inizio epoca d’oro della storia degli Etruschi che si sono stabiliti in Toscana, parte del Veneto e Campania, alto Lazio, parte dell’Emilia Romagna ed est della Corsica. Le città fondate dagli Etruschi non è mai chiarita e già gli storiciavevano pareri diversi. Secondo Erodoto essi provenivano dall’Asia Minore ed erano stati guidati da un principe, Terreno (= Mar Tirreno).Diogini di Alicarnasso era invece convinto dell’origine autoctona (locale) degli Etruschi che loro stessi chiamavano “Rasenna”. I reperti etruschi ritrovati sono pochi (circa 6000) e tutte epigrafi tombali: erano testi brevi e risultava difficile capire la struttura delle frasi, della grammatica ed il lessico (solo nomi e date) e alcune iscrizioni monumentali.Si sa comunque che l’etrusco non è una lingua indoeuropea e l’alfabeto è comprensibile perché questo popolo l’aveva imparato dai Greci e modificato in parte.Gli Etruschi erano obbligati a scrivere per fare accordi ed affari, quindi per esigenze commerciali. La prima zona in cui gli Etruschi hanno fondato la loro città era l’Etruria, comprendente la Toscana, l’Umbria ed il Lazio. Inizialmente essi vanno d’accordo con i Greci, poi arrivano alla concorrenza, finché arrivano addirittura a combattere. I Fenici si alleano con gli Etruschi contro i Greci.Nel 540 a. C. la battaglia navale di Alalia: Etruschi e Carteginesi contro i Greci (che abitavano in Corsica).Sistema politico: gli Etruschi non sono mai stati uno stato, ma tante città-stato. L’unica forma di aggregazione sono state le coalizioni, tra cui, la più importante, quella di Dodecapoli (12 città della Toscana).Dal VIII al VI secolo a. C. governa Lucumone, sovrano affiancato dagli aristocratici.Nel VI secolo a. C. le aristocrazie assumono il potere nelle città estrusche (quasi un’oligarchia).Nel V secolo a. C. inizia la fase della decadenza (distribuita nel tempo). Gli Etruschi non scompaiono immediatamente ma sono indeboliti dai nemici:I Celti ( a nord – Galli)I Sanniti( sud – Campania)Il Popolo di romaLa scomparsa etrusca è progressiva ma rimangono sul territorio a livello locale ed i romani convivono con loro.