Seconda colonizzazione - caratteristiche colonie

La seconda colonizzazione

Come si fondava una colonia

Molti cittadini della Grecia furono costretti a lasciare la loro madrepatria (metropoli) tra l’ 850 e il 750 a. C. a causa di vari motivi:1) le tecniche agricole conobbero un miglioramento e di conseguenza la produzioneagricola aumentò e così anche la popolazione. Il cibo aumentò e anche leprobabilità di sopravvivenza: crescita demografica con conseguentesovrappopolazione- alcune persone sono costrette ad allontanarsi- alcuni restano in Grecia, diventano motivati a difendere la poca terra che hanno e quindi si preparano militarmente2) altro motivo la “fame di terre” poiché c’era una scorretta distribuzione dellaproprietà terriera, che era concentrata nelle mani delle poche famigliearistocratiche3) infine c’era una situazione di instabilità politica dovuta ai conflitti tra il popolo e gli aristocratici ma anche tra le stesse famiglie aristocratiche.A guidare la spedizione era un egista, solitamente un aristocratico, che:- riuniva gli uomini (stipati in due-tre navi)- provvedeva a distribuire la terra ai coloni- fondava i santuariCosì facendo diveniva il vero fondatore della nuova polis.Quando i Greci arrivarono nelle zone da fondare dovevano affrontare gli indigeni, cioè le popolazioni che abitavano quelle terre.La convivenza, in alcuni casi, era pacifica; in altri violenta per la conquista dei territori.Le colonie erano chiamate apoikiai (“casa”)