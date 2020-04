Roma - periodo Monarchia, Riforma centuriata

Funzioni politiche a Roma nel periodo della Monarchia

I poteri del Re:

I poteri del Senato:

I poteri dell’Assemblea Popolo:

La Riforma Centuriata

EsecutivoGiudiziarioMilitare (comanda l’esercito)Religioso (capo del collegio dei pontefici: sommo pontificio)Elegge il ReDà un parere al Re in caso di bisogno (funzione consulta)Propone le leggi al popoloComizi CuriatiComizi CenturiatiComizi e Senato:Secondo gli storici la popolazione romana era in origine suddivisa intre tribù:1) Ramnes (Romane)2) Tities (Sabine)3) Luceres(Etrusche)Ogni tribù era formata da 10 Curie (Assemblee) e la riunione di tutte e 30 le curie costituì la più antica assemblea di popolo: Comizi CuriatiI compiti dei Comizi Curiati:relativi alle “famiglie “o alle “gens”funzione militare (la più importante): in caso di guerre ogni curia doveva fornire 10 cavalieri e 100 fanti che costituivano la Centuria.La roccaforte dell’ aristocrazia era il senato (senex).Con la repubblica crebbe l’importanza del senatoFu una riforma censitaria (probabilmente VI -V secolo a. C.) perché introdusse il censo (ricchezza) per suddividere la popolazione.I cittadini vennero divisi in 5 classi a seconda di quanto avevano, più una sesta per chi non aveva nulla.Le sei classi erano tenuti a fornire 193 centurie ma in proporzione diversa: 98 – 20 – 20 – 30 – 5.Nella nuova assemblea popolare basata sulle centurie, i Comizi Centuriati, ogni centuria disponeva di un voto: la prima classe, da sola, disponeva della maggioranza assoluta (98 su 95).I compiti dei Comizi Centuriati:Funzione MilitareFunzioni Politiche: - eleggere magistrati / - votare le leggi