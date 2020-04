Roma durante Monarchia - Patrizi e plebei

Patrizi e Plebei

Le terre

Patrizi → (da patres) – nobiliPlebei → (da plebes) – plebeCon l’instaurazione della Repubblica, l’Aristocrazia riservò per sé tutte le leve del potere: monopolio dei Patrizi, i quali tutelavano il loro privilegio con il divieto dei matrimoni misti tra Patrizi e Plebei.Lo sviluppo delle attività economiche consentì a diversi plebei di raggiungere un certo benessere economico, quindi si arricchirono notevolmente.Questa plebe benestante chiese di partecipare all’esercizio del potere per incrinare il monopolio dei Patrizi e trovò un alleato nella massa della plebe povera (formata da contadini liberi). Per questi ultimi, se il raccolto andava male, essi dovevano chiedere prestiti in denaro o di altri beni. Se non riuscivano a restituire il prestito scattava la “norma giuridica”, che definiva i rapporti tra un creditore e un debitore (Nexum) e molti contadini perdono le loro terre:La tradizione racconta che nella prima età monarchica, il territorio di Roma, l’Agro Romano venne distribuito a tutti i cittadini in appezzamenti di due iugeri, equivalenti a 250 mq.Nei secoli seguenti gran parte della terra coltivabile divenne proprietà privata delle famiglie aristocratiche.I contrasti politici e le proteste dei plebei sorsero per come veniva suddiviso l’Agro Pubblico del popolo romano. Gli Aristocratici si accaparrarono infatti la maggior parte dell’Agro Pubblico di Roma e lo utilizzarono sempre più come casa propria; i Plebei chiedevano invece la distribuzione di queste terre a chi ne aveva bisogno.