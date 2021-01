Video appunto: Roma antica - Calzature

Le calzature nella Roma antica

Come molti elementi dell’abbigliamento, anche la produzione di calzature nell’antica Roma aveva carattere domestico o artigianale. Abbiamo comunque notizia che a Bologna sarebbe esistito una fabbrica di calzature su scala più ampia. Tra le calzature maschili e femminili non esisteva molta differenza se non nella leggerezza della pelle, nei colori più vivaci e nell’uso di ornamenti per quelle femminili.